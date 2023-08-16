Lefke Belediyesi’nin düzenlediği Lefke Şenlikleri devam ediyor.
Şenliğin dün akşamki bölümünde DOKAD modern dans gruplarının gösterileri ile başladı. Gecede ayrıca ülke sanatçılarının şarkılarıyla The Best Night müzik şöleni yer aldı.
13 Ağustos’ta başlayan Lefke Şenlikleri 20 Ağustos’a kadar sürecek.
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