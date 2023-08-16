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Erhürman: "Meclis'i 24 Ağustos'ta yeniden olağanüstü toplantıya çağıracağız"

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Erhürman: "Meclis'i 24 Ağustos'ta yeniden olağanüstü toplantıya çağıracağız"
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 Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü birleşiminin nisabın sağlanmaması nedeniyle yapılamamasının ardından ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis'te basın toplantısı düzenliyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, iktidar partilerinin milletvekillerinin toplantıya katılmaması nedeniyle bugünkü olağanüstü toplantının yapılamadığını ancak olağanüstü toplantı çağrılarını 24 Ağustos Perşembe günü için yineleyeceklerini söyledi.

Ülkedeki sorunları değerlendirerek hükümete eleştirilerde bulunan Erhürman, partisinin mücadeleyi hem Meclis'te hem de Meclis dışında sürdüreceğini vurguladı.

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