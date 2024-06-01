Girne’de trafik kazası

Alkollu olan 2 sürücü tutuklandı

Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazas ı nda 3 ki ş i yaraland ı , alkollü olduğu tespit edilen 2 araç sürücüsü tutukland ı .

Polis Bas ı n Bültenine göre, saat 03.40 s ı ralar ı nda, Efe Ş ahin (E-21), 86 mlgr alkollü içki tesiri alt ı ndayken, yönetimindeki LJ 571 plakal ı solan araç ile Karakız Sokak’tan Mustafa Ça ğ atay Caddesi'ne giri ş yaptı. Şahin’in kullandığı araç 86 mlgr alkollü içki tesiri alt ı nda süratli bir ş ekilde seyreden Talha Kaya (E-21) yönetimindeki DT 481 plakal ı salon araç ile çarp ış t ı .

Kaza sonucu yaralanan LJ 571 plakal ı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Ş ahin (E-57), Eda Ş ahin (K-45) ve Ecrin Ş ahin (K-7) kald ı r ı ld ı klar ı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde gördükleri tedavinin ard ı ndan taburcu edildi. Her iki araç sürücüsünün de tutukland ı ğı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

