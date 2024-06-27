Latin rüzgarı esti

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), 2023-2024 sezonunu dün akşam gerçekleştirdiği Latin Ezgileri Konseri ile kapattı.
Arkın Sayar’ın solist olarak yer aldığı ve Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirilen konserde LBO; Blue Bossa, Bessame Mucho, Dos Gardenias, Manha de Carnaval ve Sensiz Yıllarda gibi sevilen parçalarını icra etti.
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