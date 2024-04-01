Lapta'da İzmarit Balığı Festivali yapıldı

Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliğinin, Engelsiz Balık Avlama Yeri Projesi yararına bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği İzmarit Balığı Festivali dün yapıldı.Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ve bölge esnafının katkılarıyla Lapta Balıkçı Limanı’nda düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir Lapta Balıkçı Barınağı’nın batı kısmında engelli vatandaşların kolayca denize ulaşarak balık avlayabilecekleri bir alan oluşturulması amacıyla kullanılacak.Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi ve yapılacak proje hakkında bilgi aldı.Etkinliğe katılanlar izmarit balığı yeme fırsatı da buldular.