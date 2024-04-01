Asgari ücret zamlarla eriyip gitti!

Asgari ücretin belirlendiği yaklaşık 3 aylık sürede akaryakıttan, tüp gaza, ekmeğe daha yüzlerce ürüne zam geldi

Ülkede 1 Ocak 2024’te yürürlüğe giren ve net 24 bin TL olarak belirlenen asgari ücret yapılan zamlar karşısında eridi.

Yürürlükle bulunan asgari ücretin belirlendiği yaklaşık 3 aylık sürede akaryakıttan, tüp gaza, ekmeğe daha yüzlerce ürüne zam geldi.

Yine bu süreç içerisinde Türk Lirası’nın, dolar, Euro ve sterlin karşısındaki değer kaybı devam etti. Bu da döviz borcu olanlardan tutun da, ev kiralarına, raflardaki ürünlerin fiyatlarına kadar her şeye yansıdı.

AKARYAKIT…

Ülkede 1 Ocak 2024’de litresi 31,21 TL’den satılan 95 oktan kurşunsuz benzin şu anda 36,45 TL’ye, 31,77 TL’den satılan 98 oktan kurşunsuz benzin 37,45 TL’ye ve litresi 30,65 TL’ye satılan Euro dizel de 35, 95 TL’ye satılmaya başlandı.

ELEKTRİK …

Bu süreçte fiyatı artanlardan biri de elektrik tarifeleri oldu. KIB-TEK’in resmi web sayfasında yer alan bilgiye göre; 01 Ocak 2024 - 29 Şubat 2024 tarihlerini kapsayan tek zamanlı tarife tablosuna göre; her kWs için 02 konut Tarifesi (0- 250 Kws) ücreti 2,8791 olurken yeni tarifede yani 1 Mart 2024’den sonra geçerli olan tarifede bu ücret 3,3110 olarak belirlendi.

Benzer bir diğer tarifeler için de geçerli oldu.

Yine 1 Ocak 2024-29 Şubat 2024 tarihleri aralığında 02 konut Tarifesi ( 251-500 Kws )ücreti 5,9396 olurken, 1 Mart itibari ile 6,8305’e yükseldi. 1 Ocak 2024-29 Şubat 2024 tarihleri aralığında 02 konut Tarifesi ( 501-750 Kws )ücreti 6,3865 olurken, 1 Mart 2024 itibari ile 7,3445’e yükseldi.

1 Ocak 2024-29 Şubat 2024 tarihleri aralığında 02 konut Tarifesi (751-1000 Kws ) ücreti 6,9226 olurken, 1 Mart itibari ile 7,9610’a yükseldi.

1 Ocak 2024-29 Şubat 2024 tarihleri aralığında 02 konut Tarifesi (1001 Kws üzeri) ücreti 8,2629 olurken, 1 Mart itibari ile 9,5023’e yükseldi.

3 zamanlı tarife tablosuna göre ise 01 Ocak 2024 - 29 Şubat 2024 tarihlerini kapsayan zaman diliminde; 02 konut Tarifesi Puant (TL/kWs) 8,2168 olurken, bu ücrette 1 Mart 2024’den sonra 9,4493’e yükseldi.

Bu arada söz konusu tarifenin Puant Dışı (TL/kWs) Eski ücreti kWs başına 3,9154 olurken, bu da 1 Mart 2024 itibariye 4,5027’e yükseldi.

DÖVİZ…

1 Ocak 2024-28 Mart 2024 tarihlerini kapsayan zaman aralığında TL’nin dolar, sterlin ve Euro karşısındaki değer kaybı da devam etti. Buna göre; asgari ücretin yeni yürürlüğe girdiği dönemde 1 dolar 29,76; 1 sterlin 37,75; 1 Euro da 32,8107 TL’ye eşitken, şu anda 1 sterlin 40,9549, 1 dolar 32,3236 ve 1 Euro da 35,0734 TL’ye eşit. Ekmek ve tüp gaz fiyatı bir arttı bir azaldı, sonra yine arttı Ekmek ile tüp gaz fiyatları ise trajikomik bir duruma döndü. Ekmek fiyatı önce 15 TL, ardından Şubat'ta 12 TL, 5 Şubat'ta 13.50 TL, 1 Mart'ta da yine 15 TL olarak belirlendi.

TÜPGAZ

Benzer bir durum tüp gazda da yaşandı.

1 Ocak 2024’de 390 TL olan tüp gazın fiyatı da 415 TL oldu. Bilindiği gibi fiyatı 390 TL olan tüp gazın fiyatı 16 Ocak 2024’de 380 TL’ye indirilmiş ve ardından şubat ayında yine zam yapılarak 390 TL’ye çıkarılmıştı.

