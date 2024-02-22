Kültürel miras iki günlük sempozyumda ele alınıyor

Kültürel mirası koruma algısını güçlendirme, tahrip edilen, yok olan kültürel mirasa dikkat çekmek üzere bugün ve yarın “Uluslararası Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu” düzenleniyor.

İlki gerçekleştirilen Sempozyum, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğinde bugün ve yarın Acapulco Resort Convention Spa Hotel ev sahipliğinde yapılıyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Lefkoşa Ofisi (TİKA), Türkiye Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü, Vakıflar İdaresi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Çatalköy -Esentepe Belediyesi, Girne Belediyesi ve T.C. İzmit Belediyesi, Doğu Akdeniz, Üniversitesi, BRTK, Türkiye ICOM, Müzeciler Derneği, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Fibula Müze Ekipmanları, Mikrokilma, Sağlam Metal, Zemastek Yapı İnşaat Restoraston ile Arkeoloji Haber sponsorluğu ve paydaşlığında düzenlenen Sempozyumda 40 bildiri sunulacak, farklı konu başlıklarında atölyeler yapılacak.

Sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Lefkoşa Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Asbaşkanı Pınar Başman Süren, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu adına sanatçı, küratör Ayhatun Ateşin ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kocaeli Müze Müdürü ve KÜMAD Kültürel Mirası Koruma –Araştırma Derneği Başkanı Serkan Gedük konuşma yaptı.

