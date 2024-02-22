Polis teşkilatını üzen veda

Lefkoşa ve polis teşkilatı sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden emekli polis Alper Aytan bugün hayatını kaybetti.
Aytan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın 23/02/24 tarihinde Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.
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