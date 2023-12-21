Kolan British Hospital’den, ödüllerle dolu yeni yıl kutlaması

Kolan British Hospital yönetim kurulu, Le Chateu Romance Restaurant’ta gerçekleştirilen yeni yıl yemeği organizasyonunda, sağlık sektörünün önde gelen isimleri bir araya getirerek unutulmaz bir gece yaşadı.Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Şah Kolan ve Başhekim Op. Dr. Celal Bölükbaşı geçen bir yıl için ekibine teşekkür ederken tüm sağlık çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir yeni yıl temennisinde bulundular.Gecede hastanede 10. çalışma yılını dolduran personele plaket, 5. yılını dolduranlaraysa teşekkür belgeleri sunuldu.Bu görkemli gece, sadece bir yılın sonunu değil, aynı zamanda fedakarlıkla dolu çalışmalarının karşılığını alan sağlık sektörünün kahramanlarına duyulan saygının bir göstergesi olarak anılara yazıldı. Kolan British Hospital çalışanlarının bir yılın yorgunluğunu attığı gecede doyasıya eğlenip, yeni yıl için enerji ve motivasyon topladılar.Kolan British Hospital Başhekimi Op. Dr. Celal Bölükbaşı, gecenin anlamını kapsayan bir konuşma yaparak şunları dile getirdi:“Yeni yıl başlangıçları, umutların, hayallerin ve yeni hedeflerin dile geldiği anlardır. Kolan Ailesi olarak inanıyoruz ki, geride bırakmış olduğumuz yıllarda sizinle birlikte hastalarımıza en iyi hizmeti vererek çok başarılı olduk. Bundan sonra ki yıllarda da bu ekip ile birlikte çok daha güzel yarınlara imza atacağımıza eminim. Bu münasebetle; tüm sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın ve idari personelimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl dilerim.”