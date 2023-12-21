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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki kavşaklarda aydınlatma sorunları giderildi

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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki kavşaklarda aydınlatma sorunları giderildi
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Karayolları Dairesi, Kıb-Tek ve Mesarya Belediyesi işbirliğinde Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki kavşaklarda bulunan yol aydınlatma sistemlerindeki arızalar giderildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, Korkuteli, Dörtyol, İnönü,Turunçlu ve Aslanköy kavşaklarındaki aydınlatma sistemlerindeki sorunların giderildiğini belirterek, çalışmalara destek veren Kıb-Tek ve Meserya Belediyesine, ayrıca çalışmalar için maddi kaynak sağlayan T.C. Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ne teşekkür etti.
Ana arterlerde bulunan ancak çalışmayan tüm yol aydınlatma sistemlerinin tamirini amaçlayan bakım onarım çalışmaları; Lefkoşa Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi, Girne Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nde devam ediyor. Hava koşullarının elverişli olması halinde çalışmaların gelecek hafta Lefkoşa-Girne Anayolu’nda başlaması hedefleniyor.
 
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