KKTC Kızılayı Gazze için yardım kampanyası başlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, “Gazze’de İnsanlık Ölmesin!” sloganıyla yardım kampanyası başlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, İsrail'in Gazze'de masum insanları ve sivil alt yapıyı hedef alan saldırılarının ardından, "Gazze’de İnsanlık Ölmesin" sloganıyla insani yardım kampanyası başlattı.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ından verilen bilgiye göre, kampanya çerçevesinde elde edilecek nakdi bağışlar, Gazzeli siviller için yaşamsal öneme haiz insani yardım malzemelerinin temininde kullanılmak üzere Filistin Kızılayı’na şartlı bağış olarak iletilecek.-SezenKuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen yaptığı açıklamada, “insanlık adına herkesi destek vermeye çağırıyoruz” diyerek, vefa duygusu en güçlü toplumlar arasında yer alan Kıbrıs Türk halkının, dünyanın gözü önünde Gazze’de yaşanan İsrail dehşeti karşısında sessiz kalmasının mümkün olmadığını söyledi.“Bu çerçevede Gazze’de halen devam eden insanlık dışı saldırılar karşısında korumasız durumda, her gün, her saniye ölümle burun buruna olan Filistinli kardeşlerimize yardım elini uzatma kararı aldık” diyen Sezen, yapılacak her kuruş yardımın Filistinli çocuklar ve ailelerin yaşamlarını kurtarılmasına ve yaralarının sarılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.Sezen, “Filistin’e yardım için tam zamanı” diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının başlattığı kampanyaya, tüm vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini insanlık adına destek vermeye çağırdı.-Nasıl bağış yapılacak?Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bağış kanallarından; Online, EFT/Havale ve SMS yoluyla nakdi olarak bağışta bulunabileceği gibi, bağışların Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Genel Merkezine veya şubelerine makbuz karşılığı yapılabilecek.Online bağış kampanyaya Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı web sayfası www.kktkizilayi.org veya "Gönülden Bağlıyız Biz" platformu www.gonuldenbagliyiz.biz üzerinden online olarak bağış yapılabilecek.Kampanyaya, SMS yoluyla katılmak için KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden GAZZE yazıp “4142”ye SMS göndererek, tek seferde 100 TL’lik bağışta bulunulabilecek.EFT/Havale ile Bağış Nakdi bağışlar için Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait Türk Lirası, Dolar, Euro ve Sterlin hesap numaralarına EFT/Havale yapılabilir.“Türk Lirası Hesapları Türkiye İş Bankası IBAN: TR66 0006 4000 0016 8180 7312 26Ziraat Bankası IBAN: TR64 0001 0008 6087 6785 9150 08 Dolar HesabıTürkiye İş Bankası IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73 Euro HesabıTürkiye İş Bankası IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42 Sterlin HesabıTürkiye İş Bankası IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41İletişim Bilgileri: +90 392 227 24 25 +90 533 824 31 81 [email protected]