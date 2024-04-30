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Kıbrıs’ın Kanatları sergisi YDÜ’de 2 Mayıs’ta ziyarete açılacak

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Kıbrıs’ın Kanatları sergisi YDÜ’de 2 Mayıs’ta ziyarete açılacak
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Elçin Yoldaşcan’ın “Kıbrıs’ın Kanatları” sergisi 2 Mayıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyarete açılacak.
Serginin açılış töreni 2 Mayıs Perşembe saat 16:00’da yapılacak. Elçin Yoldaş’ın fotoğrafları, Tijen Zeybek’in şiirleriyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak  hazırlanan sergi,
hafta içi 08:00 ile 17:00 arasında 28 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.
 
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