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U 14’te kazanan Soyer Aksu

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U 14’te kazanan Soyer Aksu
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Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu, Akdeniz Spor Birlliğini 63-18 mağlup etti.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Soyer Aksu baştan sona üstün oynadığı maçı 63-18 kazandı ve 6. Maçından da 6. galibiyetini aldı.
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