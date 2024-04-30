U 14’te kazanan Soyer Aksu

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu, Akdeniz Spor Birlliğini 63-18 mağlup etti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Soyer Aksu baştan sona üstün oynadığı maçı 63-18 kazandı ve 6. Maçından da 6. galibiyetini aldı.