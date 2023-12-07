banner913
banner932
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
7 0
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
88 0
 
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
16 0
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
16 0
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
22 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
44 0
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
18 0
banner964
banner985

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 67. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında panel düzenleyecek

banner989

banner974
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 67. yıl kuruluş etkinlikleri kapsamında panel düzenleyecek
banner971
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin 67. kuruluş etkinlikleri kapsamında "Şehir hastaneleri: Kamu özel ortaklığı mı sağlığın özelleştirmesi mi ?" başlıklı panel düzenlenecek.
Türk Tabipler Birliği Şehir Hastaneleri çalışma grubu üyelerinden oluşan konuşmacıların yer alacağı panel 9 Aralık Cumartesi günü 14.00’te Tabipler Birliği Konferans Salonunda yapılacak.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında aynı gün saat 20.00’de ise Rüstem Kitabevi’nde düzenlenecek kokteylin ardından Grup Rast konser verecek.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.