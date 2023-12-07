Toros ile Kaymakcı Brüksel’de görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, dün Brüksel’de AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı ile görüştü.





Parti basın bürosunun açıklamasına göre, Fikri Toros söz konusu görüşmeyle ilgili, “AB nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı ile Türkiye-AB ilişkilerine ve Kıbrıs konularına ilişkin istişarelerde bulunduk…” ifadelerini kullandı.

