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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yeni başkanı Halide Tunceri

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin gerçekleştirdiği olağan genel kurulda, başkanlık görevinden affını isteyen Gülten Feridun’un önerisi ile Halide Tunceri üyeler tarafından oy birliğiyle genel başkan seçildi

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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yeni başkanı Halide Tunceri
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Genel Başkan ve dernek organlarının seçimi için olağan genel kurul toplantısını, 17 Haziran 2022 günü, Güner Necat Kız İzci Örgütü Sosyal Tesis Binasında gerçekleştirdi.  Mali ve Faaliyet raporlarının okunup aklanmasının ardından seçimlere geçildi.
Birliğin Genel Başkanlığını yürütmekte olan Gülten Feridun, görevinden çekilmek istediğini belirterek, Genel Başkan adayı olarak Halide  Tunceri’ yi   önerdi. Tek aday olarak önerilen Halide Tunceri,  genel kurul tarafından onaylanarak  oy birliği ile Genel Başkanlığa getirildi.
Daha sonra Genel  Kurula,  Onursal Genel Başkan olarak  önerilen Gülten Feridun, oy birliği ile onaylanmıştır.
Yeni Yönetim Kuruluna seçilenlerle birlikte  22 Haziran 2022 tarihinde yapılan toplantı ve görev dağılımı yapılan Derneğin Yeni Yönetim Kurulu listesi şöyle oluştu:
Genel Başkan : Halide Tunceri
Merkez II. Başkan: Dr. Tomris Mahirel              
Denetleme Kurulu: Sonuç Zaim
Merkez Baş. Yardımcısı: Beran Küfi, Bilge Küçük
Sayman:  Tanju Üstün                                               
Yedek üye:     Şengül Ataç
Sayman Yardımcısı: Tamay Uluğ
Sekreter:  Sezgin Güçlü
Sekreter Yardımcısı:  Nezire Öke                
Disiplin Kurulu: Zehra Beyar
Faal üyeler: Özden Çıraklı, Gülin Küçük, Aliye Şenol, Nezire Maneoğlu
Yedek üyeler: Şengül Ataç, Serap Buba
 
 
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