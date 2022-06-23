Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği yeni başkanı Halide Tunceri

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin gerçekleştirdiği olağan genel kurulda, başkanlık görevinden affını isteyen Gülten Feridun’un önerisi ile Halide Tunceri üyeler tarafından oy birliğiyle genel başkan seçildi

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Genel Başkan ve dernek organlarının seçimi için olağan genel kurul toplantısını, 17 Haziran 2022 günü, Güner Necat Kız İzci Örgütü Sosyal Tesis Binasında gerçekleştirdi. Mali ve Faaliyet raporlarının okunup aklanmasının ardından seçimlere geçildi.

Birliğin Genel Başkanlığını yürütmekte olan Gülten Feridun, görevinden çekilmek istediğini belirterek, Genel Başkan adayı olarak Halide Tunceri’ yi önerdi. Tek aday olarak önerilen Halide Tunceri, genel kurul tarafından onaylanarak oy birliği ile Genel Başkanlığa getirildi.

Daha sonra Genel Kurula, Onursal Genel Başkan olarak önerilen Gülten Feridun, oy birliği ile onaylanmıştır.

Yeni Yönetim Kuruluna seçilenlerle birlikte 22 Haziran 2022 tarihinde yapılan toplantı ve görev dağılımı yapılan Derneğin Yeni Yönetim Kurulu listesi şöyle oluştu:

Genel Başkan : Halide Tunceri

Merkez II. Başkan: Dr. Tomris Mahirel

Denetleme Kurulu: Sonuç Zaim

Merkez Baş. Yardımcısı: Beran Küfi, Bilge Küçük

Sayman: Tanju Üstün

Yedek üye: Şengül Ataç

Sayman Yardımcısı: Tamay Uluğ

Sekreter: Sezgin Güçlü

Sekreter Yardımcısı: Nezire Öke

Disiplin Kurulu: Zehra Beyar

Faal üyeler: Özden Çıraklı, Gülin Küçük, Aliye Şenol, Nezire Maneoğlu

Yedek üyeler: Şengül Ataç, Serap Buba



