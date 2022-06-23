Deprem Anında ve Sonrasında Neler Yapılmalı?

Deprem hayatımızın en önemli gerçeklerinden biri. Depremin ne zaman, kaç şiddetinde geleceğini maalesef tahmin etmek çok güç. Ancak deprem anında yapılacak bazı eylemlerle bu riski en aza indirmek mümkün. Yapacağınız bu eylemlerle hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını kurtarabilirsiniz. Böyle bir doğa olayı karşında can ve mal kayıplarını en aza indirmek için deprem anında ve sonrasında neler yapmalıyız? Sizler için araştırdık.

• Öncelikle panik yapmamalısınız. Kontrolsüz bir şekilde koşmayın. Panik yaparak kendinize zarar vereceğinizi unutmamalısınız.

• Güvenli bir yer bulup başınızı koruyarak diz çökün. Masa ve hacimli koltuk, kanepe vb. koruma sağlayabilecek eşya yanına geçerek hayat üçgeni çök-kapan-tutun hareketi ile başınızı ve boynunuzu koruyun. Sarsıntı geçene kadar bu şekilde bekleyin. Ağır ve sizi koruyabilecek eşyaların yanında olmak, gelebilecek darbelere karşı sizin için daha güvenli bir alan oluşturduğunu bilmelisiniz.

• Sabitlenmemiş dolap, raf ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durun.

• Düşmemek için sabit bir yere tutunun. Merdiven ya da asansöre doğru koşmayın.

• Balkonlara çıkmayın ve pencereden aşağıya atlamayı sakın düşünmeyin.

• Kibrit, çakmak yakmayın ve elektrikli düğmelere dokunmayın.

Araç Kullanırken Deprem Olursa

Deprem Anında Yapılması Gerekenler

• Seyir halindeyseniz, sağa yanaşarak durun. Kontak anahtarını üzerinde bırakarak, pencereleriniz kapalı bir şekilde içerisinde bekleyin.

• Eğer güvenli bir bölgede değilseniz aracınızı durdurup aşağı inin ve açık alanlara doğru ilerleyin.

• Tünelin içindesiniz ve çıkışa yakın değilseniz aracınızı durdurun. Aşağı inin ve aracınızın yanına yan yatarak ayaklarınızı karnınıza çekin. Baş ve boynunuzu ellerinizle koruyun.

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

• Büyük depremlerden sonra artçı yani zaman zaman oluşan daha küçük ölçekli depremler olabilir. Bu yüzden deprem tamamen kesilene kadar binaya girmemeli eğer bina hasarlı ise evinizin dışında bir yerde konaklayın.

• Su, elektrik ve doğalgaz tesisatını kapatın.

• Deprem çantanızı ve mevsime uygun giysilerinizi yanınıza alın ve asansörü kullanmadan hızlıca evden çıkın.

• Hasar görmüş yapılara girmeyin.

• Eğer deniz kenarındaysanız tsunami tehlikesine karşı sahilden uzaklaşıp mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın.

• Toplanma alanına gidin.

• Yardıma ihtiyaç bebek, çocuk, yaşlı, engelli ve hamilelere destek olun.