Keyifli bir gezi oldu

Leymosun Kültür Vakfı, 350 kişinin katıldığı Leymosun gezisi düzenledi

Pandemi süresince etkinliklerine ara veren Leymosun Kültür Vakfı, 350 kişinin katıldığı 7 otobüsle bir Leymosun gezisi düzenledi.Mağusa, Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa’da yaşayan Limasollular, öncelikle vakfın 2016 yılında Limasol Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği şehitliği ziyaret ettiler.Daha sonra, Limasol’daki Kıbrıslı Türk, Rum ve diğer ülke çocuklarının birlikte eğitim aldıkları Ayandon ilkokulu’nun (eski Sedat Simavi İlkokulu) bulunduğu meydanın adının “Barış ve Dostluk Meydanı” olarak değiştirilmesi törenine katıldılar. Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis ve Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu hazır bulundu.Belediye Başkanı Nikolaidis, yaptığı konuşmada, Leymosun Kültür Vakfının Limasol ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve özellikle bu açılışı birlikte yapmanın çok uygun olacağını düşündüğünü ve okulda okuyan öğrencilerden 13’ünün imzasıyla gönderilen mektuptaki taleplerinin yerine geldiğini belirtti. Törende Vakıf Başkanı Yücem Rasımoğlu da böylesi güzel bir talebin yerine getirilmesi için kendilerinin davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sözlerini, kendisinin de İki Toplumu Barış Korosu-Lena Melanidou üyesi olduğunu ve koroda iki dilde söylediklerini ve şarkılardan birinin ilk kıtasını Rumca söyleyerek bitirdi: “Yeter, yeter, bitsin bu düşmanlık. Yorulduk, tükendik, bıktık usandık.”Limasollular için çok nostaljik bir yer olan Park Gazinosu bahçesinde tombala çekildi ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Othello Korosunun şarkılarıyla eğlenildi. Vakıf Başkanı, koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay’a teşekkür ederek, Limasol Kalesi ve Kubbeli Çeşme resimlerini hediye etti.Çok sesli korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu da Belediye Başkanı ve vakıf başkanına Othello Korosunun CD’sini hediye etti. Ayrıca, sözlerini Tayfun Atabey’in yazdığı Leymosun Türkü’sünün klibini Limasolda çekebilmek için Belediye ile işbirliği konusunda söz alındı.Limasol’dan sonra, Koloş, Piskobu, Kandu ve Polemitya köyleri ziyaret edildi.