Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören tasarıların yasalaşması halinde, hem medya hem de sosyal medyada birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak



Hükümet 3 yasada değişiklik gündeme getirdi, özgürlüklerin kapsamının daraltılması için adım attı.

Yasal değişikliklerin meclisten geçmesi halinde hem medya hem de sosyal medyada birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak.

Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören tasarılar Resmi Gazete’de halkın bilgisine sunuldu.

3 yasada da yapılan değişiklikler yasaların kapsamına sosyal medya ve internet sitelerini de eklemeyi amaçlıyor.

Ceza Yasası'nda yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanı'na, “hoşnutsuzluk” ya da “soğukluk” yaratmak gibi muğlak kavramlar suç sayılacak. Cumhurbaşkanı “alay konusu” yapıldığı iddiası ile dava açabilecek. Sosyal medya ve medyada yer alan birçok eleştiri ya da yorum suç kapsamına girecek.

Ceza Yasası'ndaki yeni düzenlemeye göre; "fesat" yayınlara ilişkin her türlü "iletiyi" yayınlayanlar ağır suç işlemiş sayılacak ve 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Aynı yasadaki değişikliğe göre; “KKTC devletinin egemenliğini yasal olmayan yollardan değiştirmeye çalışmayı sağlama teşebbüsünde bulunmayı kışkırtmak” da ağır suç sayılacak.

"Halk arasında korku ve endişe yaratma niyetli gerçek dışı haber yayınlamak" ise aynı yasal değişikliğe göre "hafif suç" kapsamında değerlendirilecek.

Türkiye ile KKTC arasındaki “dostluğu bozmak” da yasaya göre suç olacak. Yasaya göre KKTC Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bakanları elçi veya devlet yetkililerinin mensup oldukları ülke ile KKTC arasındaki huzuru bozmak da suç sayılacak. Ayrıca herhangi bir yazı, işaret, resmi şekil, amblem, resim karikatür de olabilecek. Bu şekildeki yayınların yasaya göre hem medyada (kitle iletişim araçlarında) hem de sosyal medyada (bilişim sistemlerinde) olması suç sayılacak. Yani medya ve sosyal medya kapsam dahilinde olacak.

Müfsidane Yayınlar Yasa’nda yapılacak değişiklikte de "Cumhurbaşkanı'na, devlete, nefret, hoşnutsuzluk, soğukluk yaratılmasını kışkırtmak, Cumhurbaşkanı ile devleti aşağılamak, küçük düşürmek ve alay konusu yapmak" suç olarak düzenlendi ancak bunun içeriği ise muğlak bırakıldı.

Yapılacak değişiklikle bu yasaya göre suç işlenirse bu suçu işleyenler "ağır suç işlemiş sayılacak" ve söz konusu yayın da "yasaklanmış yayın" olarak anılacak ve yayınla ilgili yasaklama emri verilecek.

Bu yasaya göre suç işleyenler asgari ücretin 12 katına kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı da, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla benzer gerekçeye sahip.

Yani özel hayatın sosyal medya ve internet ortamında da korunmasını amaçlayan bu değişlik de bazı düzenlemeleri barındırıyor.

Yasal değişiklikle göre eski yasadaki sosyal medya kavramı daha da genişletilerek içeriği detaylandırılacak.

