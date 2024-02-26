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Diyetisyenler Birliğinde yeni yönetim belirlendi

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Diyetisyenler Birliğinde yeni yönetim belirlendi
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 Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği başkanlığına yeniden Yrd. Doç. Dr. Hidayet Ağören seçildi.

Diyetisyenler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, genel kurul toplantısında 2022-2024 yıllarına ait birliğin faaliyet raporu okundu, denetleme ve disiplin kurulu raporları oy birliğinde onaylandı. 

Ağören, yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelerini tebrik edip, tüm ekibin büyük bir özveriyle çalışacağından emin olduğunu kaydetti ve tüm meslektaşlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni yönetim, disiplin ve denetleme kurulları şu şekilde oluştu: 

“Yönetim Kurulu: Yrd. Dr. Dyt. Hidayet Ağören (Başkan), Doç. Dr. Seray Kabaran (Genel Sekreter),  Yrd. Doç. Dr. Serpil Özsoy Gökbilen  (Sayman), Yrd. Doç. Dr. Gözde Okburan, Uz. Dyt. Tuğçe Cumaoğlu, Uz. Dyt. Burcu Barbaros, Doç. Dr. Mustafa Hoca (Yedek Üye), Uz. Dyt. Eliz Arter (Yedek Üye), Yrd. Doç. Dr. Fatma Hülyam Eren (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: Yrd. Doç. Dr. Müjgan Öztürk (Başkan), Uz. Dyt. Selen Teksoy Tamel, Dyt. Gizem Olgaç, Dyt. Funda Bilginer, Dr. Dyt. Şöhret Ercen, Yrd. Doç. Dr. Nezire İnce, Uz. Dyt. Fatma Nadiroğlu (Yedek Üye), Uz. Dyt. Safir Sorakın (Yedek üye), Dyt. Budak Ulugün (Yedek üye)

Denetleme Kurulu: Dyt. Mehmet Miralay (Başkan), Dyt. Serkan Kral, Dyt. Orhan Özdengiz, Dyt. Gizem Baloğlu (Yedek üye), Dyt. Fikriye Üstün (Yedek üye)”

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