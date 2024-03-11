Kadınlar Günü’ne özel bir sergi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Dünya Kadınlar Günü onuruna düzenlediği “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi”, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı. Sergi, 15 Nisan ’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının imzasını taşıyan karma sergi; resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraylardan oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi”nin açılışında konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, ilk kez bir sergi açılışında yer aldığını söyleyerek böyle anlamlı bir serginin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. “8 Mart sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumda hakları henüz tanınmamış veya kabul edilmemiş, zor koşullarda yaşayan kadınları hatırlamak ve onlara destek olma günüdür” ifadelerini kullanan Narin Ferdi Şefik, bazı meslek gruplarında hala cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını belirterek “Hukuk alanında çalışan bir birey olarak, meslek grubumda cinsiyet ayrımcılığı olmadığını gururla söyleyebilirim” dedi.

Başarı için cinsiyetin değil, kişiliğin önemli olduğuna inandığını belirten Narin Ferdi Şefik, “Onurlu, dürüst, çalışkan ve güvenilir bir birey olmak; cinsiyetin ötesinde bir değer taşımaktadır” dedi. Narin Ferdi Şefik, “Sanatın ruhu beslediğini düşünüyorum. Her sanat dalı, insanı günlük dert ve sorunlardan uzaklaştırarak huzur veriyor. Bu sergiyi gezerken, tüm düşüncelerden uzaklaşarak sadece bu sanat şöleninin tadını çıkarmanızı dilerim” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ise “Toplumsal cinsiyet eşitliği, Yakın Doğu Oluşumu’nun temel ilkesidir” ifadelerini kullandı. Andrieu “Bu ilke, kadınların ve erkeklerin eğitim, iş, siyaset, aile ve diğer sosyal alanlarda eşit temsil edilmesini ve fırsat eşitliğini içerir. Yakın Doğu Üniversitesi’nde 20 dekanlığın 10’unu kadınlar yönetiyor. Akademik personelimizin yüzde 62’sini de kadınlar oluşturuyor. Yakın Doğu Oluşumu genelinde ise kadın çalışma oranı yüzde 65’e ulaşıyor” dedi.

Yakın Doğu Oluşumu’nda bireylerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak yetenekleriyle değerlendirildiği bir anlayış benimsendiğini belirten Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Açılışını yaptığımız sergide belirgin bir kadın sanatçı ağırlığının olması, sanat alanında yeteneklere dayalı eşitlik ilkesinin başarıyla uygulandığını gösterir. İnsanların cinsiyetlerine göre değil, yeteneklerine göre değerlendirildiği bu kurumların sayısının artması, toplumsal dönüşümde önemli bir etki yaratacaktır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, konuşmasına geçmişten günümüze kadınların; sanatın yaratıcıları, öncüleri, destekçileri, sanat tarihçileri ve eleştirmenleri olarak önemli bir rol oynadığını vurgulayarak başladı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu sırasındaki konuşmalarından alıntı yaparak, “Daha emin ve daha doğru bir yol izlemenin yolu, Büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır” ifadesini paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında, bilim ve sanat alanlarında kadınlarla eşit koşullarda iş birliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Tüm katılımcı sanatçıları, özellikle bunca gündelik yaşam keşmekeşi içerisinde mucizeler yaratan kadın sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulduğu bir dünyada yeni sergilerde buluşmak arzusu ile iyi seyirler diliyorum” dedi.



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