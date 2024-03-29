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KTÖS, soruşturmaların ileri aşamaya taşınmasını talep etti

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Baybora: “Suçlular her kim olursa olsun bedel ödemesi ve cezalandırılmasının yakın takipçisi olacağız”

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KTÖS, soruşturmaların ileri aşamaya taşınmasını talep etti
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, ülkede devam eden soruşturmaların ileri aşamaya taşınarak, suçluların her kim olursa olsun bedel ödemesi ve cezalandırılmasının yakın takipçisi olacaklarını söyledi.  
Baybora yaptığı yazılı açıklamada, sahte diploma ile yolsuzluk soruşturmaları ve bu soruşturmalarda birçok siyasinin isimin de anılmasının Kıbrıs'ın kuzeyinde yaratılan düzeni tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiğini kaydetti.
Yaşananların yeni olmadığını, geçmişe dayandığını ifade eden Baybora, zaman zaman bazı bürokrat ve siyasilerin adının yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanma iddialarıyla gündeme geldiğini ancak soruşturmaların neticelendirilmediğini söyledi.
Baybora, son günlerde rüşvet ve yolsuzluk kapsamında yapılan soruşturma ve tutuklamaların gözlemlendiğine işaret ederek, hükümet ve muhalefete şu soruları yöneltti:
“Hükümet ortağı bir milletvekili ile ilgili Kooperatif Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası yönetim kurulu başkanı olduğu dönemlerde verilen usulsüz ve geri ödenmeyen kredilerle ilgili soruşturma açıldı mı? 2016 yılında Devlet Laboratuvarı ile ilgili polis soruşturması ve sayıştay raporu ile ilgili ne yapıldı?”
Baybora, devleti zarara sokan bu konular hakkında ivedi olarak girişim başlatılması ve sonuçlandırılmasını beklediklerini kaydetti.
 
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