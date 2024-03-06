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“Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma” başlıklı panel düzenlendi

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“Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma” başlıklı panel düzenlendi
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Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe yönelik olarak “Kadın Kooperatifleri ve Yerel Dayanışma” başlıklı panel düzenledi.
Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifinden yapılan açıklamaya göre, ARUCAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri Doğuş Derya, Ongun Talat, Fikri Toros, Jale Refik Rogers, Filiz Besim ve Fide Kürşat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve çok sayıda izleyici katıldı. ARUCAD bahçesinde verilen kokteylle başlayan gece, konferans salonundaki panelle devam etti.

Etkinliğin açılışını Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi yaptı. Kişi konuşmasında, kooperatifleşme sürecini ve gelinen aşamayı izleyicilere aktardı. Toplumda kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin önemine vurgu yapan Kişi, bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Emel Kişi’nin konuşmasının ardından Kooperatifin Sanat Sorumlusu Bedia Kale, kooperatif bünyesine kadın sanatçıların emeğinin görünür kılınması amacıyla Nilgün Güney, Özden Selenge ve Zülal Karlıova’nın eserleri kullanılarak, hazırlanan hediyeliklerin satışa çıkarıldığını duyurdu.



 
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