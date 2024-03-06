banner913
banner932
Enflasyonda artış
Enflasyonda artış
22 0
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
Galatasaray savunmada zirveye oynuyor
19 0
 
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
Lacroix çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu
16 0
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
En fazla yağış Ercan’da kaydedildi
33 0
Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu
14 0
Sağlıkta Ortak Sorun Obezite
Sağlıkta Ortak Sorun Obezite
19 0
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
“Dünya Kadınlar Günü Konseri” yapılıyor
14 0
banner1012

Asbuzu U16 Bölge Karmalarında ikinci hafta tamamlandı

banner974
Asbuzu U16 Bölge Karmalarında ikinci hafta tamamlandı
banner971

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 2.maçlar geride kaldı. Güzelyurt/Lefke, Girne, Lefkoşa, Mesarya, Gazimağusa ve İskele U16 karmaları kıyasıya bir rekabet içerisine girdi. İlk iki haftası geride kalan ve tek devreli lig formatında oynanan ligde Lefkoşa Karması ile Mesarya Karması 2'de 2 yapmayı başardı. Oynanan 2.maçlar sonunda Mesarya Karması, Gazimağusa Karması'nı 2-1 ile geçerken, İskele Karması da Güzelyurt/Lefke Karması'nı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Lefkoşa Karması ile Girne Karması karşılaşmasını ise Lefkoşa Karması 1-0 kazandı.

Asbuzu U16 Ligi'nde 8 Mart 2024 Cuma günü oynanacak 3.hafta karşılaşmalarında program şöyle;

15.30 Gönyeli Stadı: Lefkoşa Karması - İskele Karması
15. 30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Girne Karması - Mesarya Karması
15. 30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Güzelyurt/Lefke Karması - Gazimağusa Karması


 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.