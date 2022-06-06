İyilik gönüllerinden Kaplıca'da çevre temizliği

Kıbrıs Vakıflar İdaresi iyilik gönüllüleri, Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal önderliğinde Kaplıca’da çevre temizliği yaptı.
Deniz kenarında çöpleri temizleyen iyilik gönüllüleri herkesi çevreyi ve doğayı temiz tutmaya çağırdı.
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