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İyilik gönüllerinden Kaplıca'da çevre temizliği

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İyilik gönüllerinden Kaplıca'da çevre temizliği
Kıbrıs Vakıflar İdaresi iyilik gönüllüleri, Girne Evkaf İyilik Gönüllüleri Sorumlusu Oya Kutsal önderliğinde Kaplıca’da çevre temizliği yaptı.
Deniz kenarında çöpleri temizleyen iyilik gönüllüleri herkesi çevreyi ve doğayı temiz tutmaya çağırdı.
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