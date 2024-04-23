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Araç çalarak önceden çaldığının plakasını takan ve ev soyan 4 kişi tutuklandı

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Araç çalarak önceden çaldığının plakasını takan ve ev soyan 4 kişi tutuklandı
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Çatalköy’de bir evin bahçesinden araç çalarak, daha önce çaldıklarının plakasını taktığı ve yine aynı eve girerek  ziynet eşyalarıyla muhtelif eşyalar çaldığı tespit edilen 17 ve 19 yaşlarındaki 4 kişi tutuklandı.
Polis'ten yapılan açıklamaya göre dün, Girne Mete Adanır Caddesi'nde, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan E.K.(E-19) ve R.B.’nin (E-17)  bulunduğu aracın evraklarında yapılan kontrolde, araç plakasının başka bir araca ait olduğu tespit edildi ve  söz konusu şahıslar ileri sorgulama maksadıyla tutuklandı.
İleri sorgulamalarında E.K ve R.B'nin kullanımlarındaki aracı, Ağustos 2023-18 Nisan 2024 tarihleri arasında, Çatalköy’de Sümbül Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın bahçesinden çalarak, daha önceden çaldıkları başka bir aracın plakasını takarak  kullandıkları belirlendi. Ayrıca, bu iki şahsın, aracı çaldıkları ikametgahın penceresini kırarak içeriye girdikleri ve ikametgahta bulunan muhtelif ziynet, giyim, elektronik, ev ve beyaz eşyalar ile alkollü içkileri çaldıkları da tespit edildi.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında E.K. ve R.B.'nin yanı sıra mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.G.(E-19) ve İ.G.(E-19) de tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
 
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