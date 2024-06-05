İsrail’i protesto yürüyüşü düzenleyecek

Filistin'in kurtuluş mücadelesi için bağımsız aktivistlerle dayanışma içinde kampanya yürüten Hareket adına yapılan yazılı açıklamada, yürüyüşün, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'daki diğer bölgelere yönelik devam eden saldırılarına karşı, Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenim gören Filistinli öğrenci topluluğu Filistinli Öğrenciler Genel Birliği ile dayanışma içinde düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Hareketin talepleri şöyle duyuruldu:

“İsrail devleti ile iş birliği içinde olan sermayedarların kamuoyuyla paylaşılması ve tüm faaliyetlerin durdurulması,