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İkinci Çukurova Kadın Zirvesinde BRTK Müdürü Özkurt’a ödül

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İkinci Çukurova Kadın Zirvesinde BRTK Müdürü Özkurt’a ödül
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İkinci Çukurova Kadın Zirvesi Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Medya’nın birçok kurum ve kuruluş işbirliğiyle gerçekleştirdiği zirveye, GİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Meryem Özkurt, Özlem Özbekoğlu ve Özlem Ratip de katıldı. Kooperatif ve iş dünyasında önemli başarılara imza atmış, Türkiye Cumhuriyeti’nden ve KKTC’den kadın dernekleri zirvede deneyimlerini paylaştılar.
Zirvede ayrıca, “Kadın Gülerse Dünya Güler” sloganıyla, kadının ailedeki ve toplumdaki yerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulandı. Zirvede konuşma yapan GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Özbekoğlu GİKAD Akademi hakında bilgilendirmelerde bulundu.
Zirvenin galasında ise siyasetten iş hayatına, sanattan sivil topluma kadar birçok alanda başarılı 50 kadına ödül verildi.
GİKA-KOOP İstasyon, yılın kooperatif projesiyle ödüle layık görülürken, GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi, BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise Basın Onur Ödülü’nün sahibi oldu.Gala gecesinde GİKAD üyelerine, Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik ederken, Medya tarafından yapılan açıklamada, “Bunlar ödül değil, sizlere kadınları cesaretlendirdiğiniz için teşekkür ve takdirdir” denildi.
 
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