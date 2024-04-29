Herse ve lokmaya yoğun ilgi

Baf Türk Birliği tarafından Girne Ramadan Cemil Meydanı'nda düzenlenen ‘Herse ve Lokma Günü’ etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu

Baf Türk Birliği tarafından düzenlenen ve Girne Belediyesi katkıları ile hayat bulan ‘Herse ve Lokma Günü’ etkinliği, önceki gün Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşti.16:00 – 19:00 arasında gerçekleştirilen etkinliğe; CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasiler, stant sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.'Herse ve Lokma Günü' etkinliği kapsamında, Girne Genç Sanat Severler Derneği Minikler Grubu, halk dansları gösterisiyle sahne aldı. Ardından Retro Çalgıcıları, Kıbrıs müzikleriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gün boyu herse ve lokma dağıtılan etkinlikte, kurulan farklı lezzet stantları da ilgi gördü.