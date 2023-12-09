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Her Daim Dostlar “Küresel Isınma ve İklim Krizi” konulu seminer düzenledi

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Her Daim Dostlar grubu bu sabah, Kaptan Fatin Aksoylar’ın sunumuyla “Küresel Isınma ve İklim Krizi” konulu seminer düzenledi.

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Her Daim Dostlar “Küresel Isınma ve İklim Krizi” konulu seminer düzenledi
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Gazimağusa’da Bandabuliya’da 08.00-09.00 saatleri arasındaki etkinlikte, insanlığın neden olduğu küresel sınma sonucunda oluşan iklim krizinin Kıbrıs’a olası etkileri konuşuldu.
Seminerde, küresel ısınma ve iklim krizi konusunda ülkelerin birlikte hareket ederek çözüm bulmak için çaba harcadığına vurgu yapılarak başlıca sorunun fosil yakıt tüketimi olduğu anlatıldı. 
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