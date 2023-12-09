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DAÜ’de 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü dolayısıyla çeşitli projeler yapıldı

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM), 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü kapsamında bazı projeler yapıldı.

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DAÜ’de 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü dolayısıyla çeşitli projeler yapıldı
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Projeler arasında kıyafet toplama kampanyası, Özen Yaşlılar Evi ile Ötüken Özel Eğitim Okulu’na ziyaretler, kampüs içerisinde yaşayan hayvanlar için mama ve su kabı tasarımı, diyabet ve egzersiz hakkında bilgilendirme semineri yer aldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamındaki kıyafet toplama kampanyası kapsamında fakültelere yardım kutuları yerleştirildi. 18 Aralık’a kadar devam edecek kampanyada toplanan kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek. 
Öte yandan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden bir grup öğrenci Özen Yaşlılar Evi’ne ve aynı bölümden bir başka grup öğrenci de Turizm Kulübü öğrencileri ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü gönüllü öğrencileri kampüs içerisinde yaşayan hayvanlar için kampüste 10 farklı noktaya su borularından tasarladıkları 10 adet mama ve 10 adet su kabını yerleştirdiler.
Ayrıca Dünya Gönüllülük Günü kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi ile iş birliği içerisinde “Diyabet ve Egzersiz” temalı seminer yapıldı. Toplumsal Duyarlılık Merkezi adına Nazenin Ruso Kandemir’in açılışını yaptığı etkinlikte, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehtap Malkoç katılımcılara konuyla ilgili bilgiler verdi. Ardından Uzman Fizyoterapist Ayşen Karaman katılımcılara uygulamalı olarak egzersiz yaptırdı.
 
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