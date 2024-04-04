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Her Daim Dostlar Grubu, cumartesi günü Enkomi Antik Kentine gezi düzenleyecek

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Her Daim Dostlar Grubu, cumartesi günü Enkomi Antik Kentine gezi düzenleyecek
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Her Daim Doğa Dostları Grubu, Tuzla'da Enkomi-Alasia bölgesine kültürel değerleri tanıyıp tanıtmak için cumartesi etkinlik düzenleyecek.
Rehber Öğretmen Zühal Mustafaoğulları ve Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu tarafından düzenlenecek etkinlik ğe tüm halkın davetli olduğunu bildirdi. Grup adına Başkan Yusuf Şentuğ’un yaptığı açıklamaya göre, Enkomi Antik Kenti Tuzla’da yer alacak etkinlik https://goo.gl/maps/tnxSTND8Akq. adresinde olacak.

Enkomi-Alasia bölgesi Tunç Çağı'ndan Roma dönemine kadar kullanılmış bir yerleşim yeri. MÖ 18. yy'da Anadolu'da kurulmuş Hitit İmparatorluğu zamanında, bir Hitit kolonisi olan ve bir limana sahip şehir bakır ticareti ile tanınmıştı. Zamanla Kanlıdere (Pedios) nehrinin şehrin limanını alüvyonlarla doldurması şehrin zamanla terkedilme sürecini başlatmıştı. Salamis şehrinin Alaşia sakinleri tarafından kurulduğuna inanılıyor. Izgara planına sahip bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan şehirde yapılan kazılarda, Hitit etkisi taşıyan tunç malzemeden yapılmış "Boynuzlu Tanrı Heykeli" gün yüzüne çıkarılmıştı.
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