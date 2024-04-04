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Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Bazı bölgelerde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
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Elektrik Kurumu, Yeni Boğaziçi yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile 14.00 saatleri arasında yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.
Açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:
“İskele, Ötüken, Aygün, Kuzucuk, Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağıllar, Yeni Boğaziçi Sanayi Sitesi, Yeni Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi Ağıllar, Mormenekşe su Kuyuları, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Caesar Apartmanları, Longbeach bölgesi, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi”
 
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