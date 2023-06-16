Haydi çocuklar Riverside Lunapark’a





Düzenlediği organizasyonlarla bu yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanan Riverside Garden Resort, bu hafta sonu çocuklar için çok eğlenceli bir etkinliğe daha imza atıyor.





Riverside Otel’de kurulan LunaPark’ta çocuklar bugünden itibaren üç gün boyunca eğlenceye doyacak.



Bugün başlayacak olan ve yarın ile Pazar günü de devam edecek olan Riverside Lunapark’ta adeta festival havası yaşanacak.



Atlı karınca, dönme dolap, salıncak, mini tren, gondol, ve uçak gibi çeşitli oyun aletlerinin yer alacağı Riverside LunaPark’ta üç gün boyunca coşku ve eğlence hiç durmayacak.



Girişin ücretsiz olacağı Riverside LunaPark’ta ayrıca leziz tatlar ve birbirinden renkli sürpriz aktiviteleri yer alacak.



Çocukların aileleriyle unutulmayacak saatler geçireceği bu özel organizasyona ilginin yoğun olması bekleniyor.



Riverside LunaPark eğlencesi için 0533 877 35 00-0392 444 3500 nolu telefonlardan rezervasyon yapılabiliyor.