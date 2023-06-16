Suriçi LBO Müzik Dinletileri

Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın yaz aylarında geleneksel hale gelen Suriçi Müzik Dinletileri başladı.



Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan duyuruya göre, müzik dinletileri haftada 3 kez Suriçi’nin tarihi mekanlarından Lefkeliler Hanı, Kumarcılar Hanı ve Büyük Han’da yer alacak. Müzik dinletileri yaz boyunca devam edecek.



Salıları saat 12.00-14.00 arası Reşat Kortan Lefkeliler Hanı’nda, perşembeleri 12.00-1.00 arası Arkın Sayar ve İbrahim Çetiner Kumarcılar Hanı’nda ve cumartesileri 12.00-14.00 arası Arkın Sayar ve Reşat Kortan Büyük Han’da sahne alacak.

