Suriçi LBO Müzik Dinletileri

Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın yaz aylarında geleneksel hale gelen Suriçi Müzik Dinletileri başladı.
Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan duyuruya göre, müzik dinletileri haftada 3 kez Suriçi’nin tarihi mekanlarından Lefkeliler Hanı, Kumarcılar Hanı ve Büyük Han’da yer alacak. Müzik dinletileri yaz boyunca devam edecek.
Salıları saat 12.00-14.00 arası Reşat Kortan Lefkeliler Hanı’nda, perşembeleri 12.00-1.00 arası Arkın Sayar ve İbrahim Çetiner Kumarcılar Hanı’nda ve cumartesileri 12.00-14.00 arası Arkın Sayar ve Reşat Kortan Büyük Han’da sahne alacak.
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