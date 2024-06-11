Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından “Yaz Konseri”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Yaz Konseri”yle sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Antik Liman’da yapılan konserde, Murat Menket yönetimindeki orkestra Todds and Friends ile sahne aldı.

Konser, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapıldı.

