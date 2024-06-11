banner913
banner932
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
8 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
13 0
 
120 satranççı mücadele etti
120 satranççı mücadele etti
40 0
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
39 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
34 0
"Kıbrıs Türkü entrikalarla karşı karşıya"
54 0
Ehliyetlere zam
Ehliyetlere zam
99 0
banner1032

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından “Yaz Konseri”

banner1020

banner974
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından “Yaz Konseri”
banner971
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Yaz Konseri”yle sanatseverlerle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Antik Liman’da yapılan konserde, Murat Menket yönetimindeki orkestra  Todds and Friends ile sahne aldı.
Konser, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda yapıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.