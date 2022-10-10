Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’nden anlamlı ziyaret

Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Kalkanlı Yaşamevi’ni ziyaret ederek yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı.Geçtiğimiz hafta Cuma günü Kalkanı Yaşamevini ziyaret edip yaşlılara moral verip, gıda ihtiyaçlarını sağlayan Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü üyeleri yaşlıları sevindirdiler.Halkın Sesi’ne açıklama yapan Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü başkanı Selma Uludağ Adataş “Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü olarak 1 Ekim Yaşlılar Günü nedeniyle yaptığımız ziyaretimizde daha önceki ziyaretimizde bizlerden meyve isteyen büyüklerimize bizlerin üyelerimizin ve eş dost arkadaşlarımızın ortaklaşa temin ettiğimiz meyvelerimizi götürdük.... Onlarla sohbet ettik dertlerini dinledik.... Sevgili Dr. Sevgi Öksüz ve ekibine minnetlerimizle..."