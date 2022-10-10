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Kuir Kıbrıs Derneği'nden, “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz?” tematik tartışma etkinliğini

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Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında 7 - Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz” başlıklı, kesişimselliği ele alan ikinci tematik tartışma etkinliği uluslararası öğrenci örgütü VOIS Kıbrıs işbirliği ile cumartesi günü Kaldi Kafe’de gerçekleşti.

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Kuir Kıbrıs Derneği'nden, “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz?” tematik tartışma etkinliğini
 


Kuir Kıbrıs Derneği'nden verilen bilgiye göre, “Kesişimsellik mi? Nereden başlıyoruz” tematik tartışma etkinliği, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, ırk, dil, engellilik ve kültür kesişimselliğine, ayrıca bu kesişimselliğin ayrıcalıklarına ve dezavantajlarına odaklandı.



Etkinlik kısa bir tanışma ile başladı; insan hakları aktivistlerinden Annette Kiru ve Erman Dolmacı moderatörlüğünde ve Gökkuşağı Projesi’nin Topluluk Geliştirme Uzmanı Ömür Ray’ın kolaylaştırıcılığıyla ilerledi. 



Tartışmada, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin yanı sıra, etnik köken, ırk, sınıf, dil, engellilik durum gibi sahip olunan özelliklerin çeşitliliği ve genişliği üzerine yapılan fikir paylaşımları da yer aldı.



Kesişimsellik konusu günlük hayat örnekleri ile tartışıldı. Yaşanan ayrımcılık deneyimlerinin birden çok boyutu olabileceğine vurgu yapıldı.



Moderatörler birçok kimliğin kesişimine dayalı ayrımcılık deneyimlerinin mikro düzeyde kişileri derinden etkileyebileceğini, yaşanan ayrımcılığın katmanlaşabileceğini ve kişilerin kendilerini daha üzgün, mutsuz, stres altında hissetmelerine sebep olabileceğini vurguladı.



Tartışmada katılımcılar, bu gibi deneyimlere sahip grupların kendilerini psikolojik olarak nasıl koruyabilecekleri ve ayrımcılıklarla nasıl baş edilebileceği konusunda da bilgiler paylaştı. 
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