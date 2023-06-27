Atik Gürcistan yolcusu

Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, teklif üzerine Gürcistan’ın Özürgeti şehrinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek “Nodar Dumbadze” tiyatro festivalinde jürilik yapacak.28 ülkenin katılımı ile oluşturulan Avrasya Tiyatrolar Birliği yönetim kurulu üyesi 2022 yılında ziya Necati Özkan vakfının en iyi yönetmen ödülüne layık görülen duayen sanatçı Derman Atik’e Gürcistan’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek “Nodar Dumbadze” tiyatro festivalinde jüri teklifi geldi. 10 gün boyunca devam edecek 8 yabancı ve 17 Gürcü tiyatrosunun oyunlarının sahneleneceği 4’üncü Nodar Dumbadze tiyatro festivali için Avrasya’nın 14 ülkesinden Gürcistan’a gidecek 55 kişilik heyette ülkemizin tiyatro alanında tanınmış isimlerinden Derman Atik de yer alacak.