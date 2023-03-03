Çatalköy-Esentepe Belediyesi Pazar günü “GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, depremde hayatını kaybeden GTMK Voleybol Takımı öğrencileri anısına “GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu” oluşturmak için fidan dikimi yapılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidan dikimi 5 Mart Pazar günü saat 10.00’da Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon alanında yapılacak.

