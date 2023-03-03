“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, depremde hayatını kaybeden GTMK Voleybol Takımı öğrencileri anısına “GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu” oluşturmak için fidan dikimi yapılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidan dikimi 5 Mart Pazar günü saat 10.00’da Hz. Ömer Türbesi Rekreasyon alanında yapılacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.