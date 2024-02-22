Gönyeli SAM Resim Sergisi açılıyor

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde kurs gören çocuk ve yetişkinlerin resimlerini sergileneceği Gönyeli SAM Resim Sergisi’nin açılışı bugün gerçekleştiriliyor.

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde bugün yapılacak açılışla kursiyerlerin eserleri tüm halkın gösterimine sunulacak.

Çocuk Resim eğitmeni Hanife Mine Egemen’in 21 kursiyeri ve Yetişkin Resim Eğitmeni Kezban Tanlı’nın 22 kursiyerinin eserlerinin sergileneceği etkinliğe tüm halkımız davetlidir.

Serginin 28 Şubat Çarşamba gününe kadar gezilebileceği kaydedildi.

Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi sabah 08.00-19.30 saatleri arasında tüm halka açık olacak.

