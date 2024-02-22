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Lapta - Alsancak - Çamlıbel Belediyesi’nden önemli duyarlılık

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Lapta - Alsancak - Çamlıbel Belediyesi’nden önemli duyarlılık
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre Girne bölgesi belediyelerinden olan Lapta - Alsancak - Çamlıbel Belediyesi yaklaşan ilkbahar ve yaz aylarında insan sağlığına zarar veren sivrisineklerle mücadelede önemli rol oynayan sulak alanlar ve evlerdeki kirli havuzlar konusunda çalışma başlatıyor.
Belediye bölge halkına çağrı yaparak kirli havuzların Mart ayı başına kadar boşaltılmaması halinde gerekeni yapacağını maliyetin ev sahiplerine faturalandırılacağını duyurdu.
Lapta - Alsancak - Çamlıbel Belediyesi’nden yapılan duyuru şöyle:
“Tüm halkımızın dikkatine;
Hava sıcaklığının artması ile beraber, kirli havuzlar hem çevre kirliliğine neden olmakta hemde kirli havuzlarda oluşan sivrisinekler insan sağlığına zarar vermektedir.
Belediyemize bağlı Haşare İlaçlama Birimi ekipleri 4 Mart 2024 tarihinden itibaren havuzların boşaltımına ve/veya ilaçlamasına başlayacaktır.
Kirli havuzun ve balans tankınızın 1 Mart 2024 tarihine kadar boşaltmanız ve/ya temizlemeniz gerekmektedir. Boşaltmadığınız veya temizlemediğiniz tesbit edilmesi durumunda, gerekli işlemler Belediyemiz tarafından yapılarak, maliyeti hane sahibine faturalanacaktır. Gerekli önlemlerin tarafınızdan alınması önemle rica olunur.”
 
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