Ataoğlu: “Müzelerimizi çağdaş bir duruma getirmek için çalışıyoruz”

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.





Ataoğlu, dünya kültür mirasının korunması, müzeciliğin tanıtılması ve müzelerin toplumsal gelişimdeki rolü konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Uluslararası Müzeler Komitesi'nin (International Council of Museums-ICOM) 18 Mayıs’ı Uluslararası Müze Günü (International Museum Day) ilan ettiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 18-24 Mayıs Müzeler Haftası olarak Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü önderliğinde çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Fikri Ataoğlu, Lefkoşa’da çağdaş ve modern merkezi bir Arkeoloji Müzesi’nin açılması için gerekli girişimler yapıldığını ve bu ihtiyacın kısa süre içerisinde giderilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Sistematik kazısı devam eden Kaleburnu Kral Tepesi’nde açığa çıkarılan eski eserlerin sergilenebilmesi için, yine Kaleburnu köyünde Arkeoloji Müzesi açılması için çalışma yapıldığını anlatan Ataoğlu, Lefke’de bulunan Vasıf Palace’ın, Lefke Maden Müzesi olarak açılması çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Lefkoşa’da TİKA desteğiyle restorasyon çalışmaları tamamlanan Mevlevi Tekke Müzesi’nin ise yeniden ziyarete açılması için çalışma yaptıklarını dile getiren Ataoğlu, olanaklar çerçevesinde tüm müzeleri çağdaş duruma getirmek için uğraş verdiklerini de vurguladı.

Ataoğlu, her yıl olduğu gibi bu yılda, Uluslararası Müze Günü olan 18 Mayıs günü Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ne bağlı açık olan tüm müze ve ören yerlerinde giriş ücreti alınmayacağını ifade ederek, tüm halkın müzeleri ziyaret etmelerini istedi.

Ataoğlu, Müzeler Haftası’nın, tüm müzecilere, müze çalışanlarına ve halka hayırlı olması diledi.

-Etkinlikler

Açıklamada, Uluslararası Müze Günü’nde 1992 yılından beri her sene farklı bir tema belirleyen ICOM'un bu yıl için “Müzelerde Eğitim ve Araştırma” teması seçtiğine işaret edilerek, hafta süresince ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitici, araştırma ruhunu ortaya çıkaracak ve farkındalık yaratacak çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Lefkoşa’da Derviş Paşa Konağı Müzesi’nde pazartesi günü İlkokul 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerimize yönelik olan, Dokuma Tezgahı’nın kullanımı, Sesta Yapımı, Buğday Öğütme ve geleneksel çocuk oyunu Topaç kullanımı gibi Somut Olmayan Kültürel Mirasımızı simgeleyen Kıbrıs El Sanatlarının tarihsel süreci ve uygulamalı anlatımı yapılacak.

Lefkoşa‘da Lüzinyan Evi Müzesi’nde salı günü Kıbrıs Türk Devlet Tiyatro Sanatçısı Suzan Polat önderliğinde İlkokul 5. Sınıf öğrencilerine Tiyatro Etkinliği düzenlenecek.



Milli Mücadele Müzesi’nde çarşamba günü Ortaokul 7. Sınıf öğrencilerine yönelik Bilim Lefkoşa Atölyesi önderliğinde 7 farklı atölye çalışması (Çerçeve yapımı, harita üzerinde Kıbrıs’a özgü endemik bitkilerin yerleştirilmesi, basit hareket mekanizmalı tekne yapımı etkinliği, geleneksel Türk mimarisinde kemer örneği yapımı, Kıbrıs haritası üzerinde müzeler arasında çizgi izleyerek gezen robot, bez çanta üzerine müze eserlerinin basımı, tahta çubuklarla Cengiz Topel'in uçağının tasarlanması) yapılacak.

Güzelyurt’ta aynı gün Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz başkanlığında üniversite öğrencilerine yönelik müze eğitim çalışmaları düzenlenecek.