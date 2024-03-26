banner913
banner932
“Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi
“Net Holding 50. Yıl Ormanı” için fidan dikim şenliği düzenlendi
13 0
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
Drift Şampiyonları kupalarını aldı
17 0
 
Denizlerde fırtına bekleniyor
Denizlerde fırtına bekleniyor
16 0
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
Halkın Partisi’nden milletvekillerine çağrı
14 0
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
YÖK heyeti KKTC’ye geliyor
61 0
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
Müsteşar yasaklara uymadı , polis acımadı
59 0
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
39 0
banner1012

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları organizasyonu ile dört farklı oyun sahnelenecek

banner1020

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında dört farklı oyunun sanatseverlerle buluşacağını bildirdi.

banner974
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları organizasyonu ile dört farklı oyun sahnelenecek
banner971
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın iki, Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ile Girne Tiyatro Su’nun birer oyunu ile hayat bulacak etkinlik kapsamında ilk perde saat 10.00 itibarı ile açılacak.

Gün boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında sabah saat 10.00 ve 11.15'te olmak üzere, Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın “Gerçekle Düş Arasında” adlı çocuk oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda seyircilerle buluşacak.

Ardından, akşam saat 20.00'de yine Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları’nın sahneye koyduğu “Shakespeare'in Hayaleti” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Gece saat 22.00'de ise Girne Tiyatro Su’nun “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda tiyatro severlere sunulacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum salonunda Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM)’in sahneleyeceği “Alikko ile Caher” saat 20.00’de seyirci karşısına çıkacak.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.