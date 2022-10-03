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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı

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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde (Eski Girne Belediye Hizmet Binası); yeni dönem kurs kayıtlarına başlandı.

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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı


Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yetişkinler için İngilizce, Bilgisayar,Temel Biçki Dikiş, Koza& Patchwork, Takı, Türkçe,  Ebru, Linol Baskı,  İlkyardım; çocuklar için ise Türkçe, Dans, İngilizce  ve Satranç Kursları düzenlenecek.

Kayıtlar 13 Ekim Perşembe günü mesai bitimine kadar sürecek.

Kurs ve atölye programıyla  bilgi almak ve kayıt için, 0 (392) 815 15 08 numaralı telefon aranabilir.



-Kadıoğlu: “Herkes ilgi ve ihtiyacına yönelik gelişim imkanı bulacak”

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, Sosyal Yaşam Merkezi’nde her kesimden insanın ilgisi ve ihtiyacına yönelik kurslar ve gelişim imkanı bulabildiğini ifade etti.

Önceki dönemde yoğun ve verimli bir program geçirdiklerini, üç ayda bir yenilenen programla, yeni kurs programları ve yeni sınıflar için kayıt almaya başladıklarını söyleyen Kadıoğlu, kursların büyük bir çoğunluğunun Sosyal Yaşam Merkezi’nde, İngilizce Kursu, Ebru Kursu, Linol Baskı Kursu, İlkyardım Kursu’nun da Uluslararası Final Üniversitesi ortaklığında, üniversite kampüsünde  yer alacağını belirtti.

Kadıoğlu, yetişkinlere yönelik İngilizce kursu için seviye tespit sınavının 14 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünde yapılacağını da  kaydetti.

-Güngördü: “Eğitim, öğrenmek ve üretmek gelişimimiz için önemlidir”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de Girne Belediyesi’nin insanların yaşamlarına yenilik getirecek imkanlar yaratmasının önemli olduğunu ifade etti.

Güngördü, “Çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere düzenlenen kurs ve atölyelere ilgi gösterip katılanlar, yeni öğrendikleri ile ve pekiştirdikleri bilgilerle hayatlarında fark yaratacaktır” dedi.

Güngördü, Sosyal Yaşam Merkezi’nin bahar programına katkı koyacaklara ve kurs eğitmenlerine koyacakları katkıdan dolayı teşekkür ederek, kursiyerlere şimdiden başarılar diledi.
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