Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, Lapta Huzurevi’nde yoga ve boyama etkinliği düzenlendi.

“Yaşlanmak değil, keyifle yaş almak için birlikteyiz” sloganıyla düzenlenen etkinliğe Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği’nin katkı koydu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğin ardından yaşlılara müzik eşliğinde öğle yemeği verildi. Huzurevi sakinleri de, kendileri için düzenlenen bu etkinlikte renkli ve keyifli bir gün geçirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde düzenledikleri etkinliklerle yaşlılık döneminin sosyal yaşamdan kopmadan, çeşitli aktivitelere dahil olarak keyifle geçirilebileceğine dikkat çekmek istediklerini kaydetti.Ülkede yaşlılara yatılı hizmet veren huzurevleri yanında, çocuklarıyla yaşayan yaşlıların gün boyu hizmet alabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, çeşitli aktivitelere katılabilecekleri gündüz bakımevlerini de yaşama geçirmeyi hedeflediklerini belirten Taçoy, amaçlarının bu alanda Türkiye ve dünyadaki modern huzurevi ve bakımevi modellerini Kuzey Kıbrıs’a da taşımak olduğunu dile getirdi.Yaşlıların, sosyal yaşamdan, aktivitelerden ailelerinden kopmadan, sportif sanatsal aktivitelere katılarak keyifle yaş alacakları bir yapı oluşturmak istediklerini söyleyen Taçoy, eski Lapta Huzurevi, binasının olduğu noktada inşa edilecek yeni binanın bu özellikleri taşıyacağını belirtti.Yeni huzurevi binası için Müteahhitler Birliği işbirliğinde açılan ihaleye başvuruların önümüzdeki günlerde sona ereceğini dile getiren Taçoy, hedeflerinin ihaleyi tamamladıktan sonra projenin ilk etabını 6 ay içinde tamamlamak olduğunu vurguladı. Taçoy, Lapta’dan sonra Lefkoşa’da da benzer bir projeyi hayat geçirmeyi istediklerini söyledi.Taçoy, yaşlılarının daha güzel hizmet alması için çalışan huzurevi personeli, Lapta Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği'ne teşekkürlerini sundu.Lapta Belediye Başkanı Başkanı Mustafa Aktuğ, farkındalık oluşturacak bu gibi sosyal sorumluluk projelerinde, yerel-merkezi yönetim - sivil toplum işbirliği ve halkla bütünleşmesinin büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, kısa bir süre önce kurulmasına rağmen huzurevi sakinleri için birçok projeye hayat veren Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneğini kutladı.Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da, dairenin, insan yaşamına doğumdan ölüme kadar hizmet verdiğini anımsatarak, etkinliğin amacının yaşlıların yaşamlarının bu dönemini toplum ve sosyal yaşam içinde kalarak, çeşitli aktivitelere dahil olarak keyifle geçirebilecekleri konusunda farkındalık yaratmak olduğun ifade etti.Bu amaçla, yerel yönetim ve sivil toplum işbirliğinde çeşitli projeleri hayta geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Akcan, Lapta Huzurevinde verilen hizmetlerin kalitesinin son bir buçuk yılda yükselişte odluğunu söyledi.Kuzey Kıbrıs Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Şeniz Ertarkan Berkin de, dernek olarak huzurevinde bakım gören yaşlıların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını belirterek, yaşlıların burada boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için huzurevinde iyilik atölyesi ve hobi bahçesi oluşturduklarını anımsattı.Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu, amaçlarının huzurevinde bakım gören yaşlıları toplumla ve sosyal yaşamla iç içe olmalarını sağlamak olduğunu belirterek, bu amaçla huzurevine destek veren herkese teşekkürlerini sundu.