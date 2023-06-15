Girne Belediyesi “İkinci Bahar Yemeği” düzenledi

Girne Belediyesi “İkinci Bahar Programı” kapsamında yemek düzenledi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne bölge sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üstü bireylerin davetli olduğu yemek, Dome Hotel’de yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Girne Belediye Meclis üyelerinin yanısıra 600 kişinin katıldığı gece boyunca şarkılar da seslendirildi.

“İkinci Bahar” etkinliklerinin pandemi sonrası yeniden organize edilmeye başlandığını dile getiren Girne Belediye Başkanı Şenkul, yemeğin ardından bahar dönemlerinde, kendisinin de katılacağı çeşitli geziler düzenleneceğini kaydetti.

İkinci Bahar üyelerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu ifade eden Şenkul, Girne Belediyesi Sosyal İşler Bölümü ile istişare içerisinde çeşitli fikirler ortaya çıkarıldığını, bu fikirler içerisinde İkinci Bahar üyelerinin birbirleri ile kaliteli zaman geçirebileceği sosyal tesisler inşa edilmesi de bulunduğunu anlattı.

