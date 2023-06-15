'Geçit Yok Operasyonu'yla 1,1 kilo uyuşturucu yakalandı

Lefkoşa’da, Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Geçit Yok Operasyonu” sonucu 1.1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis Basın Bültenine göre, dün GKRY bölgesinden KKTC’ye geçiş yapan K.T.’nin (E-20) tasarrufunda toplam 1 kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.B. (E-20) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da uyuşturucu madde

Öte yandan Gazimağusa’da da Çanakkale bölgesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından K.E.O.’nun (E-24) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa'da yine Çanakkale bölgesinde, A.A.A.H.’nin (E-27) kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 60 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

