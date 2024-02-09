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Girne Belediyesi, Hüseyin Kanatlı’yı anıyor

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Girne Belediyesi, Hüseyin Kanatlı’yı anıyor
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Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, merhum Hüseyin Kanatlı’yı anıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, topluluk, 3 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda vereceği 26’ncı yıl konserinde, Hüseyin Kanatlı’yı anacak.
Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleşecek konser, Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 62’nci konseri olacak.
Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek konsere, katılım göstermek isteyen müzikseverler Girne Belediyesi yeni hizmet binasından bilet temin edebilecek.
 
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