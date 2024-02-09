Küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri ödendi.

Süt Endüstrisi Kurumu’ndan (SÜTEK) yapılan açıklamaya göre, 16-31 Aralık 2023 döneminde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’e süt veren 522 üreticinin süt bedeli olan 112 milyon 54 bin 695 TL, bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

